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В июле Украину должны посетить Тиллерсон и Столтенберг

В июле Украину должны посетить Тиллерсон и Столтенберг
Рекс Тиллерсон / Фото из открытых источников

В нашу страну также ожидается визит генсека ООН Антониу Гуттериша

26.06.17 14
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Президент Украины Петр Порошенко ожидает в ближайшее время визитов в Украину государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Об этом глава государства сообщил в интервью украинским телеканалам, передает УНИАН.

"Мы ждем уже в июле визит государственного секретаря США Тиллерсона в Киев, где будут продолжены наши наработки в Вашингтоне. Мы ждем визит генерального секретаря ООН Гутерриша. Мы ждем визит генерального секретаря Столтенберга, который также состоится в июле", - сказал Порошенко.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко анонсировал визит в Украину министра энергетики США Рика Перри в августе 2016 года.

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