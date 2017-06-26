В июле Украину должны посетить Тиллерсон и Столтенберг

Президент Украины Петр Порошенко ожидает в ближайшее время визитов в Украину государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Об этом глава государства сообщил в интервью украинским телеканалам, передает УНИАН.
"Мы ждем уже в июле визит государственного секретаря США Тиллерсона в Киев, где будут продолжены наши наработки в Вашингтоне. Мы ждем визит генерального секретаря ООН Гутерриша. Мы ждем визит генерального секретаря Столтенберга, который также состоится в июле", - сказал Порошенко.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко анонсировал визит в Украину министра энергетики США Рика Перри в августе 2016 года.