Террористы применили тяжелые минометы на Луганском направлении

В зоне АТО террористы 23 раза обстреливали позиции украинских военных.

Как сообщает пресс-центр АТО, на Луганском направлении террористы обстреляли украинские позиции вблизи Троицкого из минометов калибров 120 и 82 мм. Также с 82 мм минометов террористы вели огонь в районе Счастья, Катериновки и Желтого. Неподалеку Новозвановки боевики применяли противотанковые ракетные комплексы и вооружения БМП, а у Новоалександровки - крупнокалиберные пулеметы. В районе Попасной террористы открывали огонь из стрелкового оружия.

На Приморском направлении боевики открывали огонь по позициям сил АТО только один раз - с станковой противотанкового гранатомета вблизи Павлополя.

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На Донецком направлении в пригороде Авдеевки и в районе Каменки террористы стреляли по позициям украинских бойцов из гранатометов и стрелкового оружия. Укрепления вблизи Каменки были обстреляны из 82 мм минометов. Неподалеку Луганского и в районе Зайцево террористы вели огонь из пехотного вооружения и БМП. У Верхнеторецкого боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов, а также в этом районе была зафиксирована активность вражеского снайпера.

В штабе также добавили, что прошедшие сутки один украинский военнослужащий был ранен.

Напомним, 21 июня Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала соблюдения режима тишины на время сбора урожая, начиная с 24 июня.

Так называемое "хлебное перемирие" должно продолжаться в период сбора урожая с 00.00 24 июня по 31 августа.