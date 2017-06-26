В Украине решили взяться за такси

Министерство инфраструктуры Украины совместно с Министерством внутренних дел хотят заставить лицензированных пассажирских перевозчиков использовать номера желтого цвета.

Об этом в ходе брифинга в Мининфраструктуры сообщил заместитель министра экономического развития Юрий Лавренюк, передает УНИАН.

По его чиновника, все автомобили официальных перевозчиков, которые имеют документы и разрешения, будут поставлены на желтые номерные знаки, чтобы Нацполиция смогла идентифицировать официального перевозчика и нелегального.

"Это не будет ограничивать официального перевозчика, а наоборот, у него будут преимущества. Если мы говорим о городе, то будет разрешена остановка в местах высадки и посадки пассажиров общественного транспорта, где сейчас останавливаться им запрещено. Также за движение по полосе общественного транспорта они не будут привлекаться к ответственности ", - сказал Лавренюк.

Напомним, в Италии запретили сервис Uber.