В Киеве сегодня начнут рассмотрение по сути дело Януковича

Оболонский районный суд Киева в понедельник, 26 июня, в 10:00 начнет рассмотрение по сути дела бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на председательствующего судью Владислава Девятко.

"Оснований для возвращения обвинительного акта не установлено. Назначено судебное разбирательство этого уголовного производства в открытом судебном заседании в помещении Оболонского райсуда по существу на 26 июня 2017 года на 10:00", - сказал Девятко.

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Отметим, вопрос о проведении специального судебного рассмотрения (заочного суда в отношении Януковича) будет рассматриваться позже, то есть в ходе суда по существу, если прокуратура повторно подаст это ходатайство.

Напомним, в марте Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") УК Украины.