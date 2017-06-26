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Видео В Украине сегодня чествуют крымскотатарский флаг

<span class="label red">Видео</span> В Украине сегодня чествуют крымскотатарский флаг

Торжественное шествие пройдет по Крещатику, которое завершится митингом на Майдане Независимости

26.06.17 82
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Торжественные мероприятия по случаю празднования Дня крымскотатарского флага сегодня пройдут во многих городах Украины.

В столице пройдет торжественное шествие по Крещатику, которое завершится митингом на Майдане Независимости. Также будет организован традиционный автопробег от станции метро "Шулявская" до Бессарабки и другое.

В этот день 1992 года в Симферополе начал деятельность второй Курултай крымскотатарского народа, который состоялся через 74 года после первого Курултая, который проходил в 1918 году в Бахчисарае, напоминает "Укринформ".

Впервые крымскотатарский флаг был принят Курултаем крымских татар в 1917 году, сразу после Февральской революции. Обновлен 30 июня 1991 года, после принятия Украиной независимости.

С началом оккупации Россией украинского Крыма и усилением репрессий в отношении коренного населения полуострова, главные мероприятия Дня крымскотатарского флага происходят на материковой Украине силами крымскотатарских общественных организаций по поддержке и координации Меджлиса крымскотатарского народа.

Напомним, оккупационный суд продлил арест Ахтему Чийгозу.

 

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