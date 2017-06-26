Порошенко летит с рабочим визитом во Францию

Президент Украины Петр Порошенко проведет 26 июня встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в рамках рабочего визита во Францию.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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"Программой визита предусмотрены встречи главы Украинского государства с новоизбранным президентом Франции Э. Макроном, премьер-министром Французской республики Э. Филиппом и председателем Сената Франции Ж. Ларше", - говорится в сообщении.
Напомним, Соглашение об ассоциации Украины с ЕС заработает 1 сентября.