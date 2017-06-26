Спасатели предупредили о неблагоприятной метеообстановке почти во всех регионах Украины

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила о дождях и сильном ветре на понедельник, 26 июня.
"26 июня в западных, днем в северных и большинстве центральных областей грозы, местами шквалы 15-20 м/с. На Закарпатье, Прикарпатье и в Карпатах местами сильные дожди", - уточнили в ведомстве.
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Кроме того, днем в Киеве и Киевской области ожидаются грозы. На территории Киевской области возможны порывы ветра до 15-18 м/с.
Напомним, десятки испанских школьников спасались от жары в морге.