Киев и Варшава реализуют несколько инфраструктурных проектов в Карпатском регионе

Наши планы состоят в том, чтобы максимально привлечь средства ЕС, - Парубий

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий обсудил с маршалом польского Сейма Мареком Кухцинським перспективы реализации нескольких инфраструктурных проектов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе аппарата Совета, встреча спикеров состоялась в Трускавце Львовской области.

По словам Парубия, правительство предложило предусмотреть средства на ветку от Львова до Винницы и Одессы, которая должна сочетаться с базовой ветвью Via Carpatia, что идет с юга на север.

"Договорились реализовать несколько инфраструктурных проектов между Украиной и Польшей, чтобы дать пример тесного сотрудничества. Наши планы состоят в том, чтобы в общей стратегии развития Карпатского региона максимально привлечь средства ЕС - в этом есть огромный интерес и Украины, и нашего региона", - подчеркнул глава Верховной Рады.

Напомним, Верховная Рада и Конгресс США договорились о сотрудничестве.