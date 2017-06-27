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Новости компаний Аптечка туриста: необходимый набор эффективных средств для здоровья

<span class="label">Новости компаний</span> Аптечка туриста: необходимый набор эффективных средств для здоровья

Вдали от дома нужно очень внимательно относиться к здоровью и иметь возможность вовремя оказать помощь, чтобы не омрачить радость отдыха. В туристических поездках аптечка обязательно должна быть под рукой!

27.06.17 434
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Экспресс-удаление синяков и ушибов

В процессе активного отдыха мы нередко получаем ушибы и микротравмы, последствием которых становится появление синяков. При ударе мягкой ткани лопаются капилляры, кровь пропитывает ткани тела, вызывая припухлость, болезненность, изменение цвета кожи — это и является причиной образования синяка, который самостоятельно исчезает примерно за пару недель. Что же делать, если необходимо избавиться от него в короткие сроки?

Благодаря наличию в своём составе экстракта пиявки и пентоксифиллина гель «Синяк-off» ТМ «Доктор Биокон» значительно ускоряет рассасывание синяков за счёт улучшения кровообращения, уменьшения отёчности и припухлости после травм и операций на лице (особенно под глазами) и теле; способствует уменьшению воспаления кожи и болезненных ощущений.

Для получения успешного результата «Синяк-off» рекомендуется наносить 5 раз в день (при такой интенсивности видимый результат можно получить уже через три дня). Однако сколь быстро ни происходило бы устранение кровоподтёка, для этого требуется определённое время. Чтобы хорошо выглядеть уже сейчас, воспользуйтесь гелем «Синяк-off» с тонирующим эффектом.

Здоровый отдых — спокойный сон!

Надёжную защиту от комаров, других видов кровососущих и жалящих насекомых обеспечивают средства из серии «СТОП-КОМАР». Серия состоит из трёх средств: геля, спрея и мини-спрея, которые предотвращают укусы насекомых (репелленты создают на коже защитный слой, отпугивающий насекомых) и действуют в течение 8 часов. Средства серии безопасны для детей от 1 года, беременных и кормящих грудью женщин.

Тем не менее не всегда удаётся вовремя воспользоваться репеллентом, и тогда приходится мучиться от последствий комариных укусов. Поможет крем «Укус-OFF» из серии «Доктор Биокон» с экстрактом медицинской пиявки, маслом ши, ментолом, эфирными маслами пихты, чайного дерева и гвоздики. Крем избавляет от зуда после укусов насекомых и контакта со жгучими растениями и медузами. «Укус-OFF» обладает местным обезболивающим, охлаждающим и отвлекающим действием, устраняет отёки, раздражение и покраснение кожи.

Безопасный загар

Воздействие на незащищённую кожу ультрафиолетовых лучей может привести к солнечным ожогам, вызвать воспаление, фотостарение. Поэтому в состав аптечки специалисты рекомендуют обязательно включать солнцезащитные средства БИОКОН, которые благодаря своему высокому качеству получили заслуженное признание и доверие миллионов людей.

Солнцезащитная косметика Биокон обеспечивает красивый равномерный загар без риска развития солнечного ожога и соответствует современным европейским требованиям эффективности, безопасности и правилу UVА/UVВ-баланса.

Преимущества солнцезащитной серии "БИОКОН":

  • 1)     рецептуры разработаны врачами с учётом физиологии кожи;
  • 2)     косметика содержит уникальные комбинации фильтров UVA -/UVB-лучей (до 5 различных фильтров в одном средстве);
  • 3)     защита от UVB/UVA-лучей соответствует европейским рекомендациям по защите здоровья кожи;
  • 4)     фактор защиты SPF, UVA-защита и устойчивость к воде солнцезащитной серии БИОКОН подтверждены ведущей мировой фотодерматологической лабораторией ASHLAND INC, USA;
  • 5)     большой выбор SPF-факторов защиты и форм нанесения (спреи/кремы) позволяет подобрать солнцезащитное средство любому человеку.

БИОКОН. Эксперт №1 в безопасном загаре.

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