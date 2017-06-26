Судью Бурана, который стрелял в сотрудников НАБУ, оставили в СИЗО

Заводской районный суд Николаева продлил арест судьи Малиновского райсуда Одессы Алексея Бурана, обвиняемого в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также в угрозе убийства сотрудников НАБУ при исполнении ими служебных обязанностей.
Об этом сообщает пресс-служба САП.
Кроме того, мера пресечения в виде домашнего ареста продлена и посреднику Бурана Андрею Селихову.
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В САП отметили, что адвокаты Алексея Бурана были уведомлены о судебном заседании, но не явились и не сообщили о причинах своего отсутствия. Поэтому прокуроры привлекли адвоката по первичной правовой помощи.
Напомним, судья Буран был разоблачен на получении взятки в размере 500 тысяч гривен. 29 марта во время проведения обыска в его доме он оказал сопротивление работникам НАБУ и Национальной полиции и применил огнестрельное оружие. 31 марта после получения согласия Верховной Рады Буран был арестован. Впоследствии его поместили в изолятор временного содержания.