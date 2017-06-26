ГФС останется под крылом Минфина, - Гройсман

Это должен быть не карательный орган, а интеллектуальный, с серьезными и цивилизованными полномочиями

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Государственная фискальная служба (ГФС) Украины останется в подчинении Министерства финансов, но будет реформирована.

"На сегодня мы видим такую модель: ГФС остается в Министерстве финансов. Но службу надо перестроить и полностью реформировать. Это должен быть не карательный орган, а интеллектуальный, с серьезными и цивилизованными полномочиями", - цитирует премьера пресс-служба Кабинета министров.

По словам Гройсмана, фискальная служба должна поддерживать и защищать бизнес, а не создавать для него искусственные препятствия.

При этом он считает недопустимым возрождение ликвидированного Министерства доходов и сборов.

"Нужна полная модернизация таможни, и очень многое нужно сделать для технического переоснащения. Буквально сейчас будет объявлен тендер по закупке стационарных сканеров для таможни. Это будет означать только одно: щелей, через которые можно проводить серый импорт или контрабанду, будет все меньше и меньше. Это окажет положительное влияние и на украинское производство", - уверен премьер.

Напомним, правительство прошерстит фискалов.