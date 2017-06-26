Защита Януковича требует допросить Турчинова и Яценюка

Защиты беглого экс-президента Виктора Януковича будет настаивать на допросе ряда действующих чиновников в рамках рассмотрения по существу дела о государственной измене их подзащитного. Об этом сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк, передает РБК-Украина.

"Я думаю, всем будет интересно услышать, что будут говорить по этому поводу свидетели, которых вызывает и защита, и Генеральная прокуратура, из числа высокопоставленных чиновников, действующих в Украине... Это ряд чиновников, это и Турчинов, это и Яценюк и многие другие люди", - заявил Сердюк.

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По его словам, защита уже подготовил соответствующий список свидетелей.

Напомним, в марте Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") УК Украины.

Рассмотрение дела по сути в суде должно было начаться 26 июня, но по просьбе защиты обвиняемого судебное заседание перенесли на 29 июня.