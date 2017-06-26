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Главная » Страна » Украинский военный хотел "закосить" от службы с помощью самострела

Украинский военный хотел "закосить" от службы с помощью самострела

Украинский военный хотел "закосить" от службы с помощью самострела
Иллюстративное фото

Его жизни ничего не угрожает

26.06.17 1411
110

В селе Беленькое Одесской области военный выстрелил себе в ключицу, чтобы досрочно освободиться от службы. 

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на пресс-секретаря военной прокуратуры Южного региона Украины Яна Стекачева.

Инцидент произошел еще 23 июня. Военный выстрелил в себя из автомата Калашникова, его сразу госпитализированы.

Сейчас его жизни ничего не угрожает. 

“Боец нанес себе ранение намеренно, но не с целью самоубийства. Таким образом военнослужащий планировал досрочно освободиться от службы”, — сказали в военной прокуратуре.

 По данному факту начато уголовное производство по ст. 409 УК (уклонение от военной службы путем самокалечения или иным способом). Продолжается расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, солдат срочной службы застрелил сослуживца на Киевщине.

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