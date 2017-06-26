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Запрет российских сайтов

Посещаемость украинского сегмента российских соцсетей заметно снизилась

Посещаемость украинского сегмента российских соцсетей заметно снизилась
Иллюстративное фото

Пользователи заходят на заблокированные интернет-ресурсы через VPN

26.06.17 134
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Аудитория российской соцсети "ВКонтакте" в Украине составляет 3,8 млн неуникальных визитов с компьютеров в день.

До введения санкций этот показатель составлял 9,8 млн.

Об этом свидетельствуют данные SimilarWeb,  на которые ссылаются украинские СМИ.

Аудитория сократилась на 61%, если сравнивать данные за апрель 2017 года и за первые 16 дней июня 2017 года.

Посещаемость "Однокласснико" упала на 64% - с 4,6 млн до 1,6 млн визитов в день.

Падение посещаемости интернет-портала yandex.ua достигло 65% - с 5,9 млн до 2 млн визитов в день.

Mail.ru потерял 55% украинской аудитории. Количество ежедневных визитов сократилось с 4,9 млн до 2,2 млн.

Статистика включает неуникальные визиты с десктопов. Представленные данные учитывают посетителей из Украины, которые зашли на заблокированные интернет-ресурсы через VPN.

Напомним, президент обязан рассмотреть петицию с требованием отменить блокировку "ВКонтакте".

 

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