Укравтодор с 1 августа будет все закупать через ProZorro

С 1 августа Укравтодор будет осуществлять все закупки исключительно через электронную систему ProZorro.
Об этом сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины.
В настоящее время проводится интенсивное обучение по подготовке специалистов в областях.
К сотрудничеству в этом вопросе будут привлечены Министерство экономического развития и торговли Украины, ИССUkraine, Transparency, "Эйдос Центр политических студий и аналитики", международные и отечественные общественные организации.
Напомним, одним из лучших антикоррупционных стартапов мира признан Prozorro.Продажи.