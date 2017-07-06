В гостях у бывшего. Что происходит с резиденциями Януковича на четвёртый год после его бегства

Накануне беглый экс-президент Виктор Янукович объявил, что не желает участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов. Фокус выяснил, что происходит с бывшими резиденциями Януковича "Межигорье" и "Сухолучье"

"Едем, солнышки, в Межигорье. Всего полтинник, и вы там", — с широкой улыбкой громко повторяет заученную до автоматизма фразу Татьяна, добродушная женщина лет 50. На выходе со станции метро "Героев Днепра" услуги частных перевозчиков пользуются огромным спросом. Платите пятьдесят гривен и за полчаса минивэном вас привозят к бывшей резиденции Виктора Яуковича.

В Межигорье Татьяна зазывает людей уже третий год — за каждого пассажира получает процент. "Не могу сказать, что люди туда стали меньше ездить. Приезжие туристы — меньше половины от всех посетителей, остальные — наши, киевские. Людям нравится выбраться из города на денёчек отдохнуть на природе, а в Межигорье ведь, считай, как в Европу съездил: всё красиво, убрано, отремонтировано", — делится наблюдениями Татьяна.

С тем, что всё отремонтировано, не поспоришь. Убеждаюсь в этом ещё по пути к резиденции Януковича. Дорога из Киева в село Новые Петровцы, где находится Межигорье, и на четвёртый год после бегства экс-президента в идеальном состоянии: ни единой неровности, латки или выбоины. "Уже 35 лет за рулём, а такой качественно сделанной дороги ни разу не видел", — будто читая мои мысли, вдруг говорит Илья, водитель минивэна.

То, что мы почти приехали, становится понятно километра за два до резиденции — всюду припаркованы машины. Желающих поглазеть на роскошную жизнь экс-президента Виктора Януковича не убавилось и спустя три с лишним года после Революции достоинства. Субботним днём на территории Межигорья яблоку негде упасть: кто-то приезжает покататься на велосипедах, другие выбрались на пикник с семьёй, у третьих — свадьба, ещё у кого-то — фотосессия. "Ну, пойдём на его животных хоть посмотрим", — строго приказывает женщина своему спутнику в очереди у входа. Хватая его за руку, уверенным шагом тянет вовнутрь.

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Под контролем

Мои наблюдения прерывает коренастый мужчина лет сорока, по-хозяйски расхаживающий по территории. Его зовут Денис Тарахкотелик. Пошёл четвёртый год, как он — бессменный комендант Межигорья. Рассказывает, что когда в феврале 2014 года вместе с товарищами из Автомайдана решил охранять Межигорье от вандалов, представить не мог, что это растянется на несколько лет. Думал, день или два посторожит, а потом резиденция перейдёт государству. "На деле чиновники сюда приходят только похвастаться заграничным коллегам, какая была коррупция, а они, мол, сейчас совсем не такие", — рассказывает комендант. Говорит, все только кричат об украденном золотом батоне Януковича. "А кто его вообще видел, батон этот? — спрашивает. — У нас есть женщина, которая работала при Януковиче в хонке. Она предполагает, что батон был сделан из папье-маше и покрыт позолотой. Это логично. У нас есть такая малахитовая чаша на кухне с янтарными яблоками, серебряными грушами и так далее. В таком случае батон подходит под концепцию. Если он правда был весь из золота, то что 22 февраля вывозили отсюда грузовики?"

Тарахкотелик чувствует себя хозяином резиденции Януковича не меньше, чем экс-президент. Пока осматриваем территорию, несколько раз поднимает с газона выброшенные посетителями бумажки и кладёт себе в карман. О Межигорье говорит исключительно "здесь у нас". Уверенности его словам добавляет и то, что с недавних пор резиденцию экс-президента Генпрокуратура официально передала на ответственное хранение общественной организации "Межигорье". "Три года мы пытались не только сохранить всё имущество Януковича, но и заставляли чиновников сделать опись, подать иск в суд и наложить арест. 31 марта нам передали территорию на хранение: до этого мы тут вообще работали без какого-либо правового статуса. Сегодня наша миссия юридическая — мы официально отвечаем за сохранность имущества", — гордо рассказывает Тарахкотелик. Со слов следователей, только движимого имущества в Межигорье сохранилось минимум на 10 млрд грн.

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Справляйтесь сами

Никакого другого участия в обеспечении жизнедеятельности Межигорья со стороны государства больше не ощущается. Все деньги на зарплаты работникам и на уход за территорией резиденции Януковича общей площадью 142 га до сих пор получают за счёт посетителей. Денис Тарахкотелик говорит, что в среднем за выходные сюда приезжает 6–8 тыс. посетителей. В будние дни не так много — 300–500 человек в день. "В месяц нам нужно минимум 2,2 млн грн на существование. Тех 50 грн с человека, которые мы получаем от платы за вход, хватает не всегда. Но кроме нас это никого не волнует", — жалуется комендант. Дальше объясняет, что в расходы не включена электроэнергия. За неё они не платят. Вовсе не потому, что не хотят. Просто по документам общественная организация "Межигорье" не является собственником резиденции. По словам Дениса, договор с Киевэнерго он пытается заключить с 2015 года, но тщетно.

Всё это время долг за электричество растёт. Правда, квитанции адресованы компании "Танталит", которую связывают с беглым депутатом Сергеем Клюевым, братом экс-секретаря СНБО Андрея Клюева. Именно на эту компанию оформлена большая часть резиденции. Такая неопределённость со статусом Межигорья больше всего беспокоит его постояльцев. В конце нашего разговора комендант добавляет, что уже устал и ждёт, когда чиновники вернут резиденцию в госсобственность.

Охотничий домик

В феврале прошлого года коменданты Межигорья вызвались проверить, в каком состоянии находится вторая резиденция Виктора Януковича — охотничье поместье "Сухолучье". От шика и лоска прежних хозяев на территории не осталось ничего. Всё разграблено. А ведь именно сюда бывший президент частенько приезжал спустить пар, охотясь на диких кабанов. По рассказам местных жителей, стрелять кабанчиков Янукович приезжал и во время расстрелов протестующих на Майдане. Правда, никаких доказательств этому нет. То, что Янукович действительно был нередким гостем в Сухолучье, говорит всё то же идеальное состояние дорог, как по пути в Межигорье. "Через метр, как территория поместья заканчивается, эти дороги, как в сказке про Золушку, превращаются в тыкву", — говорит Геннадий Деминский, ответственный за сохранность здешних владений бывшего главы государства.

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Попасть в Сухолучье не так просто, как в Межигорье: ни общественного транспорта, ни частных перевозчиков. Своим ходом добраться в загородную резиденцию Януковича тоже задача не из лёгких: чтобы доехать, нужно преодолеть два контрольных пункта. Первый КП начинается в черте самого села. Геннадий Деминский рассказывает, как во времена президентства Януковича сельских жителей пускали домой только по пропускам, а их гостям нужно было заранее через охрану делать "визы в Сухолучье".

Эти угодья площадью 30 га активисты обнаружили в феврале 2014 года. Тогда их, как и Межигорье, сделали открытыми для всех желающих. Спустя полгода в Сухолучье разместился батальон "Киев-2", закрыв территорию для посетителей. Деминский не знает, почему военные никого не предупредили о том, что покидают территорию поместья, и позволили там всё разграбить. Говорит, что этим должна заниматься Генеральная прокуратура. "Нам передали Сухолучье на хранение только в прошлом году, с тех пор пытаемся тут всё привести в порядок", — рассказывает он Фокусу.

Прокурорские имения

Первым делом Деминский везёт меня в дом экс-генпрокурора Виктора Пшонки, расположенный по соседству с дачей Януковича. По пути Геннадий рассказывает, что на территории поместья работают около 50 человек. Среди них 4 семьи переселенцев, которые постоянно живут в Сухолучье. На содержание территории в месяц им нужно около 250 тыс. грн. Около 80% этой суммы получают от Межигорья.

В Сухолучье у экс-генпрокурора Пшонки был свой отдельный секретный въезд к Януковичу, через который мы попадаем на территорию особняка. Внешне больше похоже на сарай с выбитыми стёклами и сорванными с петель дверьми. Роскошью, которая три года назад не сходила с экранов всех мировых телеканалов, в доме экс-генпрокурора и не пахнет. Зато есть другой, более специ­фический запах — козьего помёта, оставшийся после зимнего пребывания в доме стада местных коз. Животные экскременты — единственное, что есть в четырёх стенах загородной резиденции Пшонки: мародёры унесли всё, включая обои и паркет. На кухне лежит полуразбитая мраморная столешница, с ней грабители, видимо, не справились.

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"Пшонку вынесли по-чёрному, дом Януковича, конечно, не так разворовали, но тоже мало что осталось", — говорит Геннадий и везёт меня к даче экс-президента. Рядом с ней стоит небольшая часовня, раз в неделю местный священник проводит здесь службу. Перед тем как в неё зайти, мой спутник трижды крестится, добавляя, мол, хорошо, что отсюда ничего не вынесли — на святое не позарились. Дома у бывшего гаранта действительно не так печально, как у Пшонки: вынесли только мебель, бытовые приборы и сантехнику. Кое-где остались картины и мозаики, а на окнах висят гардины. "Мужчины, наверное, выносили, женщины бы не устояли перед такими красивыми занавесками", — шутит Деминский.

Заходим на кухню. Там убирает небольшого роста женщина лет 60. Она крайне неохотно отвечает на вопросы, но признаётся, что работала здесь со времён президентства Януковича. Говорит, что с ночёвкой экс-глава государства оставался раз или два, обычно приезжал пострелять с друзьями — и обратно в столицу.

Благодаря друзьям Янукович в своё время и заполучил Сухолучье. Учредителями "Общества охотников и рыбаков "КЕДР", которое взяло охотничьи угодья в аренду на 49 лет, были экс-министр топлива и энергетики Юрий Бойко, экс-глава Госслужбы автомобильных дорог Владимир Демишкан и бывший губернатор Черкасской области Сергей Тулуб. Статус Сухолучья, как и Межигорья, на четвёртый год после бегства Януковича в подвешенном состоянии. Де-юре охотничьи поместья всё ещё в собственности "КЕДРа". Ясности и перспектив, когда эти резиденции вернут в госсобственность, нет. Без них, убеждён комендант Межигорья и охранник Сухолучья, никакой перспективы развития этих территорий нет и не будет.