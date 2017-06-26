СБУ предотвратила теракт в одном из отделов полиции Херсонской области

Служба безопасности Украины предотвратила теракт в одном из отделов полиции в Херсонской области. Об этом на брифинге рассказал начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ Виктор Кононенко, передает пресс-центр ведомства.
По словам Кононенко, СБУ задокументировала и блокировала на стадии подготовки теракт в одной из административных зданий полиции в Херсонской области.
"Непосредственным организатором выступил бывший житель Херсонщины Андрей Бардачев, который перечислил деньги своим сообщникам", - отметил он.
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По данным СБУ, подрыв или поджог отдела полиции должен был выглядеть, как месть представителей националистических объединений за столкновения с полицией 9 мая 2017 года.
"Мы можем констатировать, что в гибридной войне против Украины Россия применяет весь арсенал имеющихся у нее противоправных возможностей. Неспособные расшатать ситуацию путем проведения несиловых акций спецслужбы РФ переходят к использованию методов обычных террористов", - добавил Кононенко.
Напомним, Служба безопасности Украины предотвратила нападение на офис ВО "Батькивщина" в Киеве, которое планировалось спецслужбами России.