СБУ предотвратила теракт в одном из отделов полиции Херсонской области

Во всем хотели обвинить националистические организации

Служба безопасности Украины предотвратила теракт в одном из отделов полиции в Херсонской области. Об этом на брифинге рассказал начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ Виктор Кононенко, передает пресс-центр ведомства.

По словам Кононенко, СБУ задокументировала и блокировала на стадии подготовки теракт в одной из административных зданий полиции в Херсонской области.

"Непосредственным организатором выступил бывший житель Херсонщины Андрей Бардачев, который перечислил деньги своим сообщникам", - отметил он.

По данным СБУ, подрыв или поджог отдела полиции должен был выглядеть, как месть представителей националистических объединений за столкновения с полицией 9 мая 2017 года.

"Мы можем констатировать, что в гибридной войне против Украины Россия применяет весь арсенал имеющихся у нее противоправных возможностей. Неспособные расшатать ситуацию путем проведения несиловых акций спецслужбы РФ переходят к использованию методов обычных террористов", - добавил Кононенко.

Напомним, Служба безопасности Украины предотвратила нападение на офис ВО "Батькивщина" в Киеве, которое планировалось спецслужбами России.