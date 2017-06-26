Хуже всего на заседания парламента ходят депутаты Оппозиционного блока и Воли народа

Комитет избирателей Украины проанализировал посещение народными депутатами пленарных заседаний Верховной Рады в июне 2017 года. Об этом сообщается на сайте КИУ.

По данным исследования, шесть народных депутатов пропустили все заседания парламента в июне. Нулевой посещаемостью отметились Евгений Бакулин (Оппозиционный блок), Вячеслав Богуслаев (Воля Народа), Андрей Белецкий, Дмитрий Ярош (внефракционные), а также Сергей Клюев и Александр Онищенко, которых разыскивает украинская власть.

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Еще 43 парламентария пропустили более половины заседаний Верховной Рады.

В среднем на заседаниях парламента было зарегистрировано 91% депутатов фракции Радикальной партии, 88% - Народного Фронта, 87% - БПП, 86% - Батькивщины, 80% - Самопомичи, 77% - Видродження, 76 % - Воли народа, 73% - внефракционных депутатов, 70% - Оппозиционного блока.

Всего в июне состоялось 11 пленарных заседаний Рады. В среднем на них был зарегистрирован 351 из 422 народных депутатов.

Источник: cvu.org.ua