В День крымскотатарского флага, который отмечают 26 июня, посольства Украины в разных странах мира традиционно вывешивают национальный флаг крымских татар рядом с украинским.
Исполняющая обязанности министра информационной политики Эмине Джеппар сообщила, что эту инициативу ведомство запустило совместно с Министерством иностранных дел, передает Крым реалии.
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Посольства Украины опубликовали на официальных страницах в Twitter сегодняшние фотографии с крымскотатарским флагом на флагштоках.
З нагоди Дня кримськотатарського прапору Посольство України у ВБ приєднується до міжн.флешмобу #двапрапориоднакраїна #CrimeaisUkraine pic.twitter.com/eL0K2oHayw— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 26 июня 2017 г.
Берлін, 26 червня 2017р. Сьогодні і щодня - з думкою про #двапрапориоднакраїна #CrimeaIsUkraine #twoflagsonestate pic.twitter.com/i3V9P2M6Lt— UKR Embassy in GER (@UKRinDEU) 26 июня 2017 г.
#CrimeanTatarFlag #двапрапориоднакраїна #twoflagsonestate ПУ в Нігерії приєднується до флешмобу з нагоди Дня кримськотатарського прапору pic.twitter.com/WUrQBCT40s— UKR Emb in Nigeria (@UKRinNGA) 26 июня 2017 г.
#двапрапориоднакраїна #twoflagsonestate Посольство України в Єгипті із гордістю відзначає День кримськотатарського прапору pic.twitter.com/fCvOzcsios— UKR Embassy in EGY (@UKRinEGY) 26 июня 2017 г.