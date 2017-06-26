В День крымскотатарского флага, который отмечают 26 июня, посольства Украины в разных странах мира традиционно вывешивают национальный флаг крымских татар рядом с украинским.

Исполняющая обязанности министра информационной политики Эмине Джеппар сообщила, что эту инициативу ведомство запустило совместно с Министерством иностранных дел, передает Крым реалии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине сегодня чествуют крымскотатарский флаг

Посольства Украины опубликовали на официальных страницах в Twitter сегодняшние фотографии с крымскотатарским флагом на флагштоках.