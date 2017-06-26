Местные жители и полиция не дали злоумышленникам осуществить задуманное

Национальная полиция задержала 31 человека при попытке рейдерского захвата сельскохозяйственного предприятия в Кировоградской области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"По предварительным данным, группа лиц прибыла к территории сельхозпредприятия в Кировоградском районе на микроавтобусах, заставила выйти из офисного помещения охранников, однако захватить здание окончательно им так и не удалось из-за сопротивления местных жителей", - отметили в полиции.

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Добавляется, что скрыться с места происшествия подозреваемым не удалось. Они были остановлены при попытке покинуть территорию населенного пункта.

31 человек задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции области.

Информацию по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 206-2 Уголовного Кодекса Украины "Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации".

Фото: kyiv.npu.gov.ua