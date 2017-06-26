Крупнейшая авиакомпания США может зайти в Украину, - Омелян

В следующем году в Украину может зайти одна из крупнейших авиакомпаний США.
Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает "Центр транспортных стратегий".
О возможности прямых авиаперелетов из Украины в США министр рассказал по результатам поездки в США.
"Надеемся на выход в следующем году одной из ведущих авиакомпаний США для прямых авиаперелетов", - заявил министр.
Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ранее заявлял, что надеется на приход в Украину еще двух лоукост-авиакомпаний.