Во Львове гремят последние деньки Alfa Jazz Fest. О выступлениях Buika и Херби Хэнкока или неповторимой львовской атмосфере не написал только ленивый, а таких среди зрителей фестиваля оказалось мало. Еще бы! Услышать вживую звезд мирового джаза — бесценный опыт.

Что интересно, каждый год на фестивале помимо высококлассной музыкальной программы проходят встречи интеллектуальных лидеров, ученых, общественных деятелей, политиков и экономистов, где обсуждают инновации, развитие страны, прорывные инициативы и новейшие технологии.

В этом году модератором такой встречи выступил банкир и бизнесмен Витаутас Буйунас, а спикерами — основатель частной почтовой компании UPS, инноватор и предприниматель Владас Лашос и мэр Львова Андрей Садовой. С коротким резюмирующим словом выступил управляющий партнер N&D Lawfirm, юрист Андрей Довбенко.

Десять самых важных мыслей об инновациях и будущем, озвученных на встрече:

Даже одна маленькая инициатива может оказаться значимой, если сработает эффект «рычага» — относительно маленькое воздействие в правильном приложении дает большой результат. Помните: каждая капля считается — every drop matters. Важно найти команду профессионалов, которая сможет реализовать идею. Поощрять их, связать с нужными людьми. Это будет лучше и быстрее, чем если делать все самому. Раньше производить что-то могли только заводы, а сегодня существует культура мейкеров — людей на стыке технологий и искусства, которые могут на портативном станке делать что угодно. В Литве совместно с Массачусетским институтом технологий сделали передвижную лабораторию, которая ездила от школы к школе и в ней ученики и учителя учились печатать на 3D-принтере, работать на CPS-станке. Инициативой заинтересовался мэр Вильнюса и сейчас идет работа над тем, чтобы пять школ оснастить стационарными лабораториями. Пост-тоталитарное мышление и те проблемы, которые мы сейчас имеем в Украине, можно победить только образованием, просветительством и креативной экономикой. Большая ошибка думать, что есть только два варианта решения проблемы. Их на самом деле миллион, просто нужно иметь время и команду единомышленников, чтобы их увидеть. Образование, открытость мышления, обмен идеями между людьми и смелость действия — основа инновационности. Креативному мышлению и открытости лучше всего учиться у детей. Не пытайтесь быть круче Илона Маска. Не всегда нужно создавать что-то радикально новое, иногда можно просто найти свое уникальное место в цепочке мирового технологического прогресса. Переломные проекты могут осуществлять не только большие и развитые страны, но и небольшие города. Например, городок Сало в Финляндии, который потерял сначала Nokia, потом оттуда ушел Microsoft. Это было большим ударом для города, но теперь они смотрят в сторону революционной транспортной технологии Hyperloop и хотят сделать её своим будущим, чтобы у них был центр развития, коммерциализации, сертификации и тестирования. У них даже есть заммэра по Hyperloop. Чтобы бизнесмену оставаться «продуктивным мечтателем» в обстановке, когда каждый чиновник ищет возможности «содрать с тебя последнюю шкуру», нужно продолжать учиться новому и смотреть на длинную дистанцию с широким кругозором. Нужно интересоваться не только квартальными отчетами, но теми глобальными изменениями, которые происходят, и самое главное — какие возможности они открывают. Нужно постоянно отодвигать планку невозможного, общаться с умными и светлыми людьми.

«Футурология — это не фантастика. Будущее сроится прямо сейчас, оно рядом и каждый из нас может участвовать в его создании», — подвел итог дискуссии юрист Андрей Довбенко.

Справка:

Alfa Jazz Fest — международный джазовый фестиваль, который с 2011 года проходит в формате open-air в июне во Львове (Украина). За это время на фестивале состоялись концерты с участием более ста музыкантов, которые посетили более 40 000 зрителей и 100 аккредитованных журналистов.

N&D Lawfirm — юридическая компания, которую возглавляет адвокат Андрей Довбенко, партнер встречи Nobles Fortune Club на Alfa Jazz Fest-2017.