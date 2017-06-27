Надо подождать. Глава ГМС Максим Соколюк об очередях на получение загранпаспортов

Как только стала известна дата введения безвиза с ЕС, украинцы начали массово получать биометрические паспорта, по которым можно въехать в Европу без визы. Государственная миграционная служба (ГМС) оказалась не готова к такому наплыву посетителей. Система онлайн-записи практически не работает. Записаться на подачу документов через интернет удаётся счастливчикам, которые "поймали" свободные даты записи ровно в полночь. Остальным, чтобы получить талон на приём к паспортистке, приходится приходить в офисы ГМС в семь утра и выстаивать многочасовые очереди. В то же время в интернете можно найти десятки фирм, предлагающих получить паспорт за сумму около 5 тыс. грн в течение дня.

Впрочем, Максим Соколюк, который возглавляет ГМС с 2015 года, уверяет, что особой проблемы нет: ажиотаж вокруг паспортов — явление временное, и он спадёт уже в следующем месяце. А фирмы-посредники — это не более чем мошенники, выманивающие у доверчивых граждан деньги.

КТО ОН глава Государственной миграционной службы ПОЧЕМУ ОН отвечает за выдачу биометрических загранпаспортов

Ажиотажный спрос на биометрические загранпаспорта после введения безвиза был предсказуемым. Тем не менее ваше ведомство оказалось не готово к возросшему потоку клиентов и за паспортами выстроились огромные очереди. Когда документ, наконец, можно будет получить без проблем?

— Сейчас мы видим сезонное повышение спроса плюс ажиотаж, связанный с безвизом. Похожий ажиотаж мы наблюдали в январе 2015 года, когда начали оформление биометрического паспорта для выезда за границу. Мы понимаем, что он искусственный и временный.

Рассчитываем, что к концу июля будет абсолютно спокойная ситуация с очередями. Сейчас мы стремимся к увеличению количества мест, где можно оформить биометрический паспорт. С октября 2016 года вступили в силу изменения в законодательство, инициированные ГМС, которыми центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) были наделены полномочиями для принятия заявлений и выдачи новых документов. Уже более 20 таких центров присоединились, их становится всё больше.

То есть гражданам, которым не нужно срочно выехать за границу, мы советуем подождать несколько недель.

Почему на подачу документов нельзя заблаговременно записаться через интернет? В вашей системе онлайн-регистрации невозможно найти свободные места. Откройте запись на три месяца вперёд в конце концов.

— В этом году электронной очередью уже воспользовалось более 115 тыс. человек. Другой вопрос, что из-за повышенного спроса и ажиотажа желающих записаться бывает больше, чем мест в очереди. Это также временное явление, которое пройдёт через несколько недель. Сейчас в электронную очередь можно записаться за месяц через терминал и за две недели через онлайн-сервис. Также есть текущая очередь "сегодня-на-сегодня", но, при этом придётся провести в подразделении миграционной службы несколько часов. Также нужно понимать, что ЦПАУ пока ещё не включены в эту очередь. Поэтому отсутствие мест в онлайн-сервисе электронной очереди абсолютно не означает отсутствие возможности оформить документ.

"К концу июля будет абсолютно спокойная ситуация с очередями. То есть гражданам, которым не нужно срочно выехать за границу, мы советуем подождать несколько недель"

Увеличивать время записи мы не планируем, так как по статистике при увеличении глубины записи на два месяца и более существенно возрастает количество людей, которые записываются в очередь и потом не приходят. У них меняются планы, они оформляют документы в других местах.

Тем не менее посредники за 5 тыс. грн предлагают оформить загранпаспорт за день. Как такое возможно без коррупционных связей с сотрудниками ГМС?

— Это мошенничество. Загранпаспорт оформить за один день технически невозможно. Гражданам советуем ни в коем случае не пользоваться услугами посредников, тем более тех, которые обещают такие сроки оформления документов. Вероятность остаться без денег и без документов очень велика. О таких посредниках надо сообщать в правоохранительные органы.

В любом случае, согласно закону, загранпаспорт можно оформить только в одном из трёх учреждений: подразделение Миграционной службы, Центр предоставления административных услуг, или в госпредприятии "Документ" — центре, который предусматривает доплату за сервис.

Какая ситуация с созданием демографического реестра, на который из бюджета выделено 700 млн грн? О планах ввести электронный учёт граждан, который бы позволил получать документы независимо от места регистрации, говорят с 2014 года. Но эта система до сих пор полноценно не заработала.

— На самом деле всё работает. Единый государственный демографический реестр фактически наполняется с января 2015 года. С января 2016 года ГМС начала выдавать паспорт гражданина Украины в форме ID-карты. Конечно, ещё не все граждане внесены в реестр, это процесс, который, по опыту европейских стран, продлится не менее четырёх лет.

Человек, получивший ID-паспорт, данные которого введены в реестр, уже не привязан в паспортных услугах к месту регистрации и может быль в дальнейшем документирован в любой точке Украины.

Что касается денег — на сам реестр потрачено намного меньше. Вероятно, в озвученную вами сумму включены расходы на закупку оборудования для наших территориальных подразделений — компьютеры и автоматизированные рабочие станции для оформления биометрических документов.

С советских времён нам осталась бумажная форма учёта граждан. Паспорт гражданина Украины оформлялся на основе заявления гражданина, это так называемая "Форма 1", которая хранится вместе со всей информацией о гражданине по месту оформления паспорта. Эта система очень несовершенна, она уязвима не только с точки зрения фальсификации, но и с точки зрения того, что мы видим сегодня. Государство-агрессор оккупировало часть нашей территории, и мы не имеем доступа к "Формам 1", которые там остаются. Поэтому у нас проблемы с идентификацией граждан. Собственно поэтому весь мир давно уже переходит на электронные формы учёта граждан. Там в электронном виде содержится информация о человеке и выданных ему документах. Это нужно исключительно с целью обеспечения безопасности общества, безопасности сферы документирования и защиты от любых фальсификаций.