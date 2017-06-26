За две недели безвизом с ЕС воспользовались более 45 тыс. украинцев, – ГПСУ

С начала введения странами Европейского Союза безвизовых поездок для граждан Украины по состоянию на 25 июня более 45 тысяч украинцев пересекли границу с Европой с биометрическим паспортом. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Путешествуя в страны Европы без виз, 15,7 тыс. граждан воспользовались авиационным транспортом. Другие следовали по железной дороге или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска, большинство из которых на границе с Польшей (16,3 тыс. граждан Украины) и Венгрией (6,4 тыс. граждан Украины). При этом статистическое увеличение количества граждан, которые в рамках безвиза направлялись в европейские страны, фиксировалось в течение выходных.

С начала введения безвизовых путешествий в пересечении границы отказано 43 гражданам Украины, в подавляющем большинстве из-за предыдущих нарушений миграционного законодательства стран ЕС.

Напомним, с 11 июня 2017 года все граждане Украины, которые имеют биометрический паспорт, получили возможность посещать без виз 30 стран Европы: все страны ЕС кроме Великобритании и Ирландии, а также Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию. Украинцы могут находиться там до 90 дней в течение каждых 180 дней.