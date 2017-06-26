АТО: боевики провели пять обстрелов

Ни один украинский военный в результате вражеских обстрелов сегодня не пострадал

Оперативная обстановка в районе проведения антитеррористической операции в течение сегодняшнего дня существенных изменений не претерпела. Российско-оккупационные войска продолжают нарушать перемирие. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Сегодня вражеские вооруженные провокации зафиксированы на Луганском и Донецком направлениях. С начала суток по состоянию на 18:00 противник 5 раз открывал огонь по подразделениям украинской армии.

Донецкое направление. На этом участке линии соприкосновения зафиксировано два враждеских обстрела. Ночью оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов по одному из опорных пунктов сил АТО вблизи Каменки. Днем ​​боевики обстреляли украинских военных на Светлодарской дуге. Там наемники били из противотанковых гранатометов различных модификаций по нашим оборонным укреплениям неподалеку от Луганского.

Луганское направление. Трижды с начала суток пророссийские вооруженные банды нарушали и без того шаткое перемирие на этой части фронта. В начале суток захватчики выпустили несколько мин калибра 82 мм по позициям украинских защитников неподалеку Желтого. Впоследствии активизировались снайперские группы противника. На рассвете вражеские снайперы пытались попасть военнослужащих ВС Украины, которые держат оборону в районе Попасной. А уже днем ​​они вели огонь вблизи Новотошковского.

Ни один украинский военных результате вражеских обстрелов сегодня не пострадал.