Страхи и враги. Кто и что является главной угрозой для будущего Украины

На вопросы нашей анкеты ответили 3000 человек по всей Украине, включая свободные районы Донецкой и Луганской областей. С точки зрения социологии это полностью репрезентативная выборка, ведь обычно для получения среза общественных настроений социологи опрашивают не более 2000. Таким образом, мы располагаем точным знанием о том, что на самом деле думают люди о происходящем в стране по итогам первого полугодия 2017-го. Тем не менее для получения наиболее глубокого анализа мы также воспользовались данными других исследований социологической группы "Рейтинг", проведённых в тот же период и находящихся в публичном доступе.

1

Легализация проституции, лёгких наркотиков и торговли оружием

Абсолютное большинство украинцев не приемлет легализации огнестрельного оружия (77%), проституции (79%) и употребления лёгких наркотиков (90%).

Со времени начала АТО преступность стала расти. Во многом это связано с потоком оружия из зоны боевых действий. В вопросе легализации огнестрела люди разделились на два лагеря. Одни выступают за жёсткие запреты, которые позволят контролировать поток нелегального оружия. Другие же настаивают на том, что легализация поможет выявить и упорядочить учёт оружия, которое находится на руках у граждан, а также даст возможность защититься при нападении.

Легализация лёгких наркотиков актуальна для тяжёлых больных, нуждающихся в обезболивании. Активисты настаивают на необходимости чётких правил оборота марихуаны. Врачи должны получить возможность назначать марихуану как обезболивающее средство, не опасаясь уголовной ответственности.

2

Запрет российских поисковиков и соцсетей

В мае вступил в действие указ президента Петра Порошенко о расширении списка санкций против российских физических и юридических лиц. Под запрет попали ряд российских СМИ, социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекс" и Mail.ru. Как поясняют инициаторы запрета, прекратив пользоваться российскими ресурсами, украинцы выйдут из-под удара российской пропаганды, а спецслужбы РФ не смогут собирать нужные им данные.

Поклонники "вражеских" сетей сейчас ищут пути обойти запреты, что, по мнению экспертов, приносит намного больше вреда, чем использование российских сайтов.

Неодобрение решения о закрытии российских поисковиков и социальных сетей, по мнению социологов, связано с ещё одним страхом. А именно — с угрозой распространения запретов с российских продуктов на украинские, в том числе с возможностью временной или постоянной блокировки информационных сайтов по надуманным или сфабрикованным обвинениям.

3

Потеря земельных наделов

Мораторий на продажу земли давно стал разменной монетой в руках политиков. Депутаты понимают, что голосовать за его отмену надо, но из года в год их останавливает страх потерять электорат. Это понятно. Лишь 11% опрошенных считают, что в стране нужно разрешить свободную продажу земли, в то время как 53% уверены, что земля не должна становиться товаром вообще. Больше всего либерализацию рынка земли поддерживают на западе страны, где многие жители понимают, что значит иметь собственное хозяйство и не "принадлежать" колхозу.

Однако украинцев смущает возможность скупки сельхозземель иностранцами и агрохолдингами. Без создания компенсаторных механизмов земли 5 млн украинских крестьян за бесценок могут скупить латифундисты. Чтобы этого не произошло, эксперты рекомендуют депутатам чётко прописать в законе, кто именно может владеть землёй, а также ограничить площади наделов, которые землевладельцы смогут сконцентрировать в одних руках.

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4

Сотрудничество с МВФ

Как бы украинская власть ни преподносила транши МВФ в качестве "манны небесной", 63% опрошенных считают, что сотрудничество с фондом ведёт к снижению соцстандартов и повышению цен. А 53% респондентов согласны с тем, что страны, которые сотрудничают с МВФ, преимущественно больше теряют, чем приобретают. Столь пессимистическое восприятие украинцами сотрудничества с МВФ можно объяснить негативным опытом некоторых стран, которые сотрудничали с фондом ранее. Так, вмешательство МВФ в экономику Греции и Испании лишь усугубило кризис в этих странах. Советы, которые МВФ даёт государствам, преимущественно базируются на рецептах экономического процветания США. Большой вопрос — будут ли они работать в других странах.

Как бы там ни было, такие идеи МВФ, как увеличение цен на энергоносители, повышение пенсионного возраста и ужесточение условий налогообложения малого и среднего бизнеса, вряд ли могут вызвать восторг у украинцев.

5

Повышение пенсионного возраста

Одно из требований МВФ — повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин в Украине до 63 лет. Эту идею вполне ожидаемо не поддерживает абсолютное большинство украинцев. Поэтому правительство при подписании каждого меморандума заявляет, что на это требование кредиторов не согласится ни при каких условиях.

Однако в Кабмине всё же нашли обходной путь. Правительство намерено повысить минимальный страховой стаж, дающий право на получение пенсии, до 25 лет с 2018 года, а к 2028-му постепенно довести его до 35 лет. Фактически это означает, что на пенсию украинцы смогут выйти в 65 лет.

При этом никто не гарантирует, что пенсия вырастет пропорционально трудовому стажу. Более того, сомнительно, что люди в возрасте смогут найти работу. "Зарубежный опыт показывает, что повышение пенсионного возраста не приводит к увеличению уровня занятости людей пенсионного возраста", — соглашается с опасениями украинцев сотрудник Института демографии Лидия Ткаченко.

6

Казнить нельзя помиловать

Почти у половины украинцев есть страх возврата смертной казни. Её в Украине отменили 18 лет назад, а о том, что высшую меру наказания могут вернуть, в парламенте вновь заговорили в июне 2015 года. Тогда народный депутат Юрий Берёза предложил легализовать смертную казнь за коррупцию и измену родине. А через две недели в Верховной Раде действительно зарегистрировали законопроект, предусматривающий смертную казнь за коррупционные преступления. Его автор Сергей Каплин необходимого количества голосов для принятия документа так и не набрал. Впрочем, украинцы, не желающие возобновления высшей меры наказания, могут успокоиться: без тотального негатива для имиджа страны Украина не может ввести смертную казнь — мораторий на неё был обязательным условием вступления в Совет Европы в 1995 году. В противном случае наша страна наверняка станет изгоем во многих международных институтах.

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7

Коррупционная опухоль

В середине апреля с медийных полос не сходила новость о том, что Украина находится на первом месте среди 41 страны Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки по уровню коррупции. Это исследование аудиторской компании Ernst & Young. Именно проблему коррупции украинцы на третий год после Революции достоинства называют одной из самых главных в стране. То, с каким удовольствием население смакует очередное задержание высокопоставленного чиновника, стало заметно после того, как украинцы поздней ночью онлайн массово следили за судом над главой Фискальной службы Романом Насировым. При этом людей больше беспокоит безнаказанность чиновников за их действия, чем факт присутствия самой коррупции. Преимущественное большинство украинцев считают неуспешной работу детективов НАБУ.

8

Уроки про секс

Если в тотальной коррупции, повышении тарифов на коммуналку и войне в Донбассе украинцы обвиняют власть в лице президента Петра Порошенко, то в вопросах воспитания собственных детей искать крайних негде. Впрочем, брать на себя ответственность даже в этом вопросе граждане не спешат. Почти две трети населения предпочитают, чтобы сексуальным воспитанием детей занимались в школе. Школьные курсы на эту тему уже практикуют в некоторых европейских странах. Например, о том, что уроки полового воспитания в школах должны быть обязательными для всех, в начале марта заявило британское правительство. Там решили обучать основам безопасных и здоровых взаимоотношений с четырёх лет.

9

Враг номер один

В сентябре 2008 года 88% украинцев хорошо относились к России. Спустя 9 лет в контексте российско-украинских отношений новая цифра — 73%. Только теперь это процент украинцев, которые не доверяют северному соседу и считают Россию главным врагом Украины. Это неудивительно: аннексия Крыма и прямая агрессия в Донбассе не могли не отразиться на когда-то дружественных отношениях между двумя государствами. То ли минимальное сближение с европейскими партнёрами, то ли страх дальнейшей эскалации со стороны страны-агрессора всё больше вызывает у украинцев желание отделиться от Москвы. Сегодня приблизительно 60% наших граждан хотят ограничить экономические отношения с Кремлём и почти 40% украинцев выступают за введение визового режима с Россией.

10

Европа не нужна

"Это большая гордость за украинское гражданство и привлекательность украинского паспорта. Это символ принадлежности Украины к общему европейскому цивилизационному пространству" — такими словами президент Пётр Порошенко описал введение безвизового режима с Европейским союзом. Впрочем, оптимизм главы государства разделяют далеко не все украинцы. Больше половины — 55% наших граждан — не считают введение безвиза чем-то важным лично для них. В большей степени это связано не с нежеланием украинцев покорять новые европейские города, а с их неуверенностью в своей финансовой состоятельности. Омрачает радость безвиза и отсутствие перспектив роста доходов населения, ощущаемое на фоне повышения коммунальных тарифов.