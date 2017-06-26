Перестрелка в Мукачево: суд снял обвинения с бойцов ПС

Мукачевский городской районный суд зачитал приговор четверым бойцам "Правого сектора", подозреваемых в резонансной стрельбе 11 июля 2015 в Закарпатье. Об этом сообщает Mukachevo.net.

Речь идет о Бурче Владимире Владимировиче, Деяке Сергее Васильевиче, Мунчаке Романе Ивановиче и Горбенко Родионе Игоревиче, которых обвиняли в ряде тяжких преступлений.

"В ходе судебного заседания стало известно, что с добровольцев сняли ряд обвинений, из-за отсутствия доказательств: бандитизм, угрозы убийством и блокировке путей в эпизоде ​​АЗС", – сообщает издание.

Как стало известно со слов судей Мукачевского горрайонного суда, на данный момент бойцы ПС уже отбыли заключение, которое засчитывается как 3 года и 8 месяцев, по т.н. закону Савченко, когда 1 день в ИВС засчитывается за 2 дня тюрьмы.

Иными словами, всем четырем подозреваемым зачислили сроки как отбытые, но приговор может быть обжалован представителями государственного обвинения.

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Напомним, в Мукачево 11 июля 2015 года произошла стрельба. Конфликт возник между участниками "Правого сектора" и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. По версии представителей ПС, Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку "Правый сектор" начал мешать потокам контрабанды. В результате инцидента в Мукачево пострадало 14 человек, погибли трое.