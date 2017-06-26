Насирову продлили арест

Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения отстраненном председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову в виде содержания под стражей с альтернативой залога еще на два месяца – до 2 сентября. Об этом сообщает Укринформ.

"Продлить арест на два месяца срок досудебного расследования до 2 сентября 2017 года включительно", – сказал судья.

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Напомним, 2 марта 2017 года Насирова задержали в столичной больнице Феофания в ходе проведения обыска в рамках расследования газового дела. Там же детективы НАБУ вручили главе ГФС подозрение.

7 марта Соломенский райсуд Киева поместил чиновника под стражу. 16 марта супруга Насирова внесла за него 100 млн грн залога, после чего бывший главный фискал вышел на свободу.

27 апреля суд продлил Насирову на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.

Согласно решению суда, Насиров не имеет права покидать страну, а его паспорта для выезда за границу должны храниться в миграционной службе. Он также обязан носить электронный браслет.