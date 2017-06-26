Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Насирову продлили арест

Насирову продлили арест

Насирову продлили арест
Роман Насиров / Фото: УНИАН

До 2 сентября

26.06.17 144
000

Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения отстраненном председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову в виде содержания под стражей с альтернативой залога еще на два месяца – до 2 сентября. Об этом сообщает Укринформ.

"Продлить арест на два месяца срок досудебного расследования до 2 сентября 2017 года включительно", – сказал судья.

Напомним, 2 марта 2017 года Насирова задержали в столичной больнице Феофания в ходе проведения обыска в рамках расследования газового дела. Там же детективы НАБУ вручили главе ГФС подозрение.

7 марта Соломенский райсуд Киева поместил чиновника под стражу. 16 марта супруга Насирова внесла за него 100 млн грн залога, после чего бывший главный фискал вышел на свободу.

27 апреля суд продлил Насирову на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.

Согласно решению суда, Насиров не имеет права покидать страну, а его паспорта для выезда за границу должны храниться в миграционной службе. Он также обязан носить электронный браслет.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Перестрелка в Мукачево: суд снял обвинения с бойцов ПСЗащита Януковича требует допросить Турчинова и ЯценюкаСудебное заседание по делу беглого Януковича перенесено (обновлено)

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Аннексия Крыма не была спонтанной, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 10275
  2. Одесса-бабушка. Город, который я получила в наследство 6841
  3. Красавчик Эммануэль и бедная Тереза. Как меняется политическое лицо Европы 1522
  4. Игра в пятно. Почему мусорный коллапс во Львове подвернулся как нельзя более кстати 2311
  5. Размазывая траур. Почему Украине нужно забыть о 22 июня 8383
  6. Разум без воли. Зачем украинские интеллектуалы переходят на язык власти 9675
  7. Расстрел в нагрузку. Что важно помнить адептам "русского мира" в Крыму 4357
  8. Считайте, что Минздрав уже вступил в НАТО, — Александр Линчевский 2818
  9. Крым — это как спорт. Победили в хоккей, — Питер Померанцев 4644
  10. Магия "поттерианы". Как украинизировать детей от Львова до Донецка 1828
  1. Разум без воли. Зачем украинские интеллектуалы переходят на язык власти 7436 / 9675
  2. В Украину идет жара 7107 / 7683
  3. Снять и выбросить. 14 вещей, которые нужно убрать из мужского гардероба 2113 / 2405
  4. В Донецке остановился захваченный боевиками металлургический завод 1924 / 2086
  5. Россия вынашивает планы захвата всей Луганской области, - ИС 1818 / 2148
  6. Киев и Москва подпишут новый урановый контракт 1817 / 2000
  7. Увидеть и влюбиться. Почему безвиз стоит использовать для посещения не только европейских столиц 1789 / 2909
  8. Одесса-бабушка. Город, который я получила в наследство 1718 / 6841
  9. Игра в пятно. Почему мусорный коллапс во Львове подвернулся как нельзя более кстати 1678 / 2311
  10. На Кировоградщине при попытке рейдерского захвата предприятия задержали 31 человека 1648 / 1875
  1. Разум без воли. Зачем украинские интеллектуалы переходят на язык власти 45 / 9675
  2. Клубника и сливки. Что общего у наших олигархов и райских птиц 20 / 827
  3. Одесса-бабушка. Город, который я получила в наследство 19 / 6841
  4. Игра в пятно. Почему мусорный коллапс во Львове подвернулся как нельзя более кстати 12 / 2311
  5. В РФ заблокировали страницу сайта Елисейского дворца о встрече Порошенко и Макрона 7 / 719
  6. Киев и Москва подпишут новый урановый контракт 6 / 2000
  7. В Донецке остановился захваченный боевиками металлургический завод 6 / 2086
  8. Исторические воды на киселе. Россия имеет такое же отношение к Руси, как Румыния к Риму 6 / 957
  9. В Украину идет жара 5 / 7683
  10. Россия вынашивает планы захвата всей Луганской области, - ИС 5 / 2148
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.