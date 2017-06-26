Редкую желтую цаплю обнаружили на Днепропетровщине

На Днепропетровщине нашли редчайшую желтую цаплю. Об этом сообщил председатель областного отделения Украинского общества защиты птиц Петр Чегорка, передает Днепр Вечерний.
"Редкую в наших краях желтую цаплю заметил орнитолог-любитель Юрий Мухин. Увидел редкую птицу Юра в районе острова Козлов", – отметил Чегорка.
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Желтая цапля занесена в Красную книгу Днепропетровщины, как редкий, исчезающий вид.
В области известны лишь несколько мест гнездований этой птицы в Широковском, Криворожском, Никопольском, Солонянском, Днепровском районах.