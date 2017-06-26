Холодницкий считает, что его телефон прослушивают

Он не менял номер телефона с 2006 года

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий считает, что его мобильный телефон прослушивают. Об этом он сообщил в интервью телекомпании ZIK, передают Украинские новости.

"Думаю, что да", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его мнению, его телефон могут прослушивать многие правоохранительные органы.

Холодницкий сообщил, что номер телефона он не менял с 2006 года.

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Прокурор добавил, что его охрана регулярно проверяет кабинет на предмет возможной несанкционированной "прослушки".