Украина призвала ООН усилить давление на Россию из-за пыток незаконно удерживаемых украинцев

Министерство иностранных дел Украины призывает Организацию Объединенных Наций усилить давление на Россию для предотвращения пыток удерживаемых на ее территории и в аннексированном Крыму граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Призываем государства-члены ООН консолидировать усилия для усиления давления на Российскую Федерацию и заставить ее соблюдать свои международно-правовые обязательства, в том числе и Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, и Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания", – говорится в сообщении.

В министерстве заявили, что на данный момент есть неопровержимые свидетельства относительно систематического применения в отношении граждан Украины, которые содержатся на территории России и на оккупированных территориях, запрещенных методов дознания, пыток, методов психологического давления.

Также отмечается, что несмотря на многочисленные призывы Украины и международного сообщества российское руководство продолжает использовать граждан Украины как заложников своей агрессивной политики против Украины.