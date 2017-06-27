Доказательств причастности Манафорта к "черной бухгалтерии" Партии регионов нет

Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий заявил, что в данный момент нет доказательств причастности экс-советника Виктора Януковича Пола Манафорта к так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.
По его словам, расследованием дела о "черной бухгалтерии" Партии регионов занимается департамент специализированных расследований Генпрокуратуры, сообщает Zik.
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Ранее американские СМИ нашли подтверждение теневых выплат от Партии регионов Манафорту, который возглавлял предвыборную кампанию Дональда Трампа.
Сам Манафорт не отрицает, что его фирма получала деньги, однако утверждает, что все деньги, полученные его компанией, является законной оплатой услуг политического консультирования.
Напомним, 18 марта сообщалось, что Генпрокуратура Украины выступила с намерением допросить бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта в деле о коррупции.