В Украине остались без света десятки населенных пунктов

Погиб один человек

С 26 по 27 июня в результате дождя и сильного ветра, обрушившегося на отдельные регионы Украины, без света остались 86 населенных пунктов в Хмельницкой, Черкасской и Винницкой областях.

Как заявили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в результате осложнения погодных условий в Киевской, Хмельницкой и Черкасской областей погиб один человек.

Кроме того, повалены деревья, повреждены кровли жилых домов и объекты социально-бытовой сферы.

Напомним, Земле в будущем прогнозируют сильные дожди.