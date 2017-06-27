На Киевщине депутат стрелял из ружья по людям

Прокурором Киевской области сообщено о подозрении 54-летнему депутату VII созыва Старооржитского сельского совета Згуровского района за хулиганство.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киевской области.
Выяснилось, что депутат вместе со своим сыном, осуществляя сельскохозяйственные работы на арендованном поле, перекрыли проезд техникой. Между ними и двумя мужчинами, которые хотели проехать полем на автомобиле, возник конфликт.
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В ходе него депутат достал гладкоствольное ружье и совершил из него выстрелы в сторону мужчин. В результате этого они получили телесные повреждения.
Теперь депутату грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.
Напомним, в Дарницком районе Киева застрелили мужчину.