На Киевщине депутат стрелял из ружья по людям

Народный избранник может сесть на срок от 3 до 7 лет

Прокурором Киевской области сообщено о подозрении 54-летнему депутату VII созыва Старооржитского сельского совета Згуровского района за хулиганство.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киевской области.

Выяснилось, что депутат вместе со своим сыном, осуществляя сельскохозяйственные работы на арендованном поле, перекрыли проезд техникой. Между ними и двумя мужчинами, которые хотели проехать полем на автомобиле, возник конфликт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Харькове зарезали иностранца

В ходе него депутат достал гладкоствольное ружье и совершил из него выстрелы в сторону мужчин. В результате этого они получили телесные повреждения.

Теперь депутату грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

Напомним, в Дарницком районе Киева застрелили мужчину.