Утром, 27 июня, в Киеве, в Соломенском районе, произошел сильный взрыв.

Об этом в Facebook сообщает Киев Оперативный.

"Сильный взрыв произошел сегодня утром на перекрестке улиц Соломенской и Механизаторов. Детали пока выясняются. Известно только лишь, что есть пострадавшие. На место летят скорые и правоохранители. Движение перекрыто, объезжайте" - говорится в сообщении.

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Звук взрыва был отчетливо слышен в разных районах города. Взрыв раздался около 08:20.

Как сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, в результате взрыва, по предварительным данным, один человек погиб, еще двое пострадали.

"В момент взрыва водитель находился в салоне. Части автомобиля разлетелось по периметру 100 метров и задело другие авто. На месте скорая и спасатели ГосЧС. Пытаются освободить водителя. Предварительно, погиб один человек. Двое пострадавших", - говорится в сообщении.

Напомним, в Пакистане погибли более 150 человек из-за возгорания бензовоза.