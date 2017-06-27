Приватбанк и дальше нужно очищать от токсичных активов, - НБУ

И.о главы НБУ Яков Смолий заявил, что Александр Шлапак возглавил ПриватБанк в сложное время и справился с рядом важных вопросов, но есть еще новые вызовы.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Сейчас главными вызовами для будущего главы является развитие стратегии развития государственного банка, подготовка Приватбанка к успешному вхождению в его капитал международных стратегических инвесторов через несколько лет и продолжение очистки банка от токсичных активов.

"Александр Шлапак возглавил ПриватБанк в сложный для банка переходный период после банкротства и продемонстрировал профессионализм в стабилизации работы банка. Он подтвердил надежность банка, обеспечив его бесперебойную операционную деятельность после его перехода в государственную собственность и благодаря этому удержал доверие клиентов", - отметил исполняющий обязанности главы Национального банка Украины Яков Смолий.

Напомним, председатель правления государственного ПриватБанка Александр Шлапак подал в отставку.