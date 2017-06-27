Московский суд сегодня рассмотрит вопрос о продление ареста Сущенко

Оснований надеется, что украинского журналиста выпустят, нет

Лефортовский суд Москвы сегодня, 27 июня, рассмотрит вопрос о продлении ареста незаконно удерживаемому украинскому журналисту Роману Сущенко.

Об этом сообщил его адвокат Марк Фейгин на своей странице в Facebook.

"27 июня Лефортовский районный суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей моему подзащитному, украинскому журналисту Роману Сущенко", – написал Фейгин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хельсинкская комиссия США готовит документы для признания Сущенко политзаключенным

Отметим, президент Украины Петр Порошенко во время визита во Францию передал своему коллеге Эммануэлю Макрону картину, написанную Сущенко.

"С разрешения жены Романа президент Украины передал президенту Макрону картину, написанную Романом в 2001 году", – сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

Напомним, 18 мая Московский городской суд отклонил апелляцию защиты Сущенко на продление его ареста до 30 июня 2017 года. Сущенко был задержан в Москве 30 сентября за якобы "шпионскую акцию". Сам Сущенко не признает вину.