В Киеве взорвали главу спецназа ГУР МО Украины

Погибший в результате взрыва автомобиля в Соломенском районе Киева военнослужащий был руководителем спецназа Главного разведывательного управления Минобороны, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Имя погибшего правоохранители пока не называют.
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Однако, некоторые СМИ уже сообщили, что речь идет о полковнике Максиме Шаповале.
В Министерстве обороны подтвердили, что в результате взрыва погиб их военнослужащий.
Напомним, на базе мариупольского батальона полиции произошел взрыв.