В Киеве взорвали главу спецназа ГУР МО Украины

В Минобороны уже подтвердили, что погиб военнослужащий

Погибший в результате взрыва автомобиля в Соломенском районе Киева военнослужащий был руководителем спецназа Главного разведывательного управления Минобороны, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Имя погибшего правоохранители пока не называют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В центре Киева взорвали внедорожник

Однако, некоторые СМИ уже сообщили, что речь идет о полковнике Максиме Шаповале.

В Министерстве обороны подтвердили, что в результате взрыва погиб их военнослужащий.

Напомним, на базе мариупольского батальона полиции произошел взрыв.