Прокуратура может обжаловать приговор мукачевским стрелкам

Об этом в Facebook написала Лариса Сарган, пресс-секретарь Генпрокурора.

"Коллегией судей Мукачевского горрайонного суда 26 июня 2017 года вынесен приговор в отношении четырех представителей Добровольческого украинского корпуса военно-политического движения "Правый сектор", которые обвинялись в том, что на протяжении 2014 - 2015 годов в составе банды совершили ряд особо тяжких и тяжких преступлений, в том числе 11.07.2015 - террористический акт в г. Мукачево, что повлекло гибель человека, и других уголовных преступлений на территории Львовской и Закарпатской областей", - написала она.

По ее словам, действия злоумышленников были квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц, повлекшее смерть потерпевшего), ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение), ч. 2 ст. 129 (угроза убийством), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, взрыва), ст. 257 (бандитизм), ч.ч. 2, 3 ст. 258 (террористический акт), ч.ч. 1, 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций), ч. 4 ст. 345 (угроза убийством, насилием в отношении работника правоохранительного органа, совершенное организованной группой) УК Украины.

Напомним, прокуратура просила суд назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.