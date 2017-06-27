Арест украинскому журналисту Роману Сущенко продлен до 30 сентября

Лефортовский суд Москвы продлил до 30 сентября арест украинца Романа Сущенко, задержанного в России.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Сущенко на три месяца, то есть до 30 сентября", - заявила судья Маргарита Котова.

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Дело Сущенко имеет гриф "совершенно секретно", в связи с этим заседание прошло в закрытом режиме. Защита украинца просила не закрывать процесс.

"Оглашаемые в ходе заседания сведения касаются только меры пресечения, а материалы по существу дела не озвучиваются", - сказала адвокат Алиса Образцова.

Напомним, 18 мая Московский городской суд отклонил апелляцию защиты Сущенко на продление его ареста до 30 июня 2017 года. Сущенко был задержан в Москве 30 сентября за якобы "шпионскую акцию". Сам Сущенко не признает вину.