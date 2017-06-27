Минобороны: В Киеве взорван сотрудник Главного управления разведки

В Министерстве обороны подтвердили смерть сотрудника Главного управления разведки МОУ Максима Шаповала в результате взрыва автомобиля в Соломенском районе Киева. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Сегодня утром, 27 июня, в Соломенском районе города Киева произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал", - говорится в сообщении.

Взрыв квалифицирован как террористический акт. Все обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются.

Утром около 08:20, 27 июня, в Киеве, в Соломенском районе взоралвся автомобиль. В момент взрыва водитель находился в салоне. Части автомобиля разлетелись по периметру 100 метров и задели другие авто.