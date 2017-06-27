ООН отправила в ОРДЛО 20 грузовиков с гуманитарным грузом

Организация объединенных наций направила в оккупированные районы Донбасса 20 грузовиков с товарами медицинского назначения. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно неконтролируемую территорию проследовали 20 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом", - говорится в сообщении.
В грузовиках - товары медицинского назначения общим весом свыше 241 тонны.
Помощь была направлена от Всемирной продовольственной организации ООН и Представительства верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Напомним, 26 мая Организация объединенных наций направила на временно неподконтрольную Украине территорию Донбасса 15 грузовиков с продуктовыми наборами.