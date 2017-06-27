Парубий: РФ может пойти на широкомасштабное вторжение в Украину после запуска "Северного потока-2"

Широкомасштабное вторжение России в Украину возможно в случае завершения строительства "Северного потока - 2". Сейчас РФ сдерживает наличие на территории нашей страны газотранспортной системы стратегического назначения. Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, передает РБК-Украина.

"Россия больше не будет сдерживаться от широкомасштабного вторжения в Украину, если не будет важным наличие на нашей территории газотранспортной системы, которой Россия поставляет газ на западноевропейский рынок", - отметил председатель парламента.

Парубий подчеркнул, что запуск газопровода "Северный поток - 2" предоставит России дополнительные колоссальные средства, которые она может направить на усиление агрессивных военных действий как в Сирии, так и в Украине.

Ранее спикер Верховной Рады заявил, что российский проект "Северный поток - 2" может поставить под угрозу энергетическую безопасность европейских стран.