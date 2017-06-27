Мера наказания для похитителя народного депутата Гончаренко смягчена

Суд также рассмотрит апелляцию на меру пресечения Геннадию Кушнареву, которого считают главным организатором похищения

Апелляционный суд Одесской области смягчил меру пресечения одному из подозреваемых в подготовке похищения народного депутата Алексея Гончаренко.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Анатолию Слободянику содержание под стражей изменили на круглосуточный домашний арест ввиду плохого состояния его здоровья.

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Суд также рассмотрит апелляцию на меру пресечения от второго подозреваемого – Геннадия Кушнарева, которого правоохранители считают главным организатором похищения.

Напомним, Гончаренко проходит в деле в качестве потерпевшего. Он заявил, что заранее был уведомлен украинской спецслужбой о проведении операции с его участием по задержанию группы, которая планировала теракт для нагнетания ситуации в обществе.

По словам депутата, на определенном этапе спецоперации его уведомили о том, что он будет привлечен к этой разработке, операция длилась много недель.