Гужва вышел из СИЗО

Главред "Страна.ua" говорит, что власти готовят еще два уголовных дела

Главный редактор интернет-газеты "Страна.ua" Игорь Гужва вышел из Лукьяновского СИЗО. Об этом сообщает сайт издания.

Гужва заявил, что по его информации власти готовят еще два уголовных дела. Одно - персонально против него, а второе против редакции издания.

Главред заявил, что будет продолжать борьбу, чтобы доказать всю абсурдность выдвинутых против него обвинений.

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"Общественность должна знать, что и кто стоит за всеми этими провокациями против нашей редакции. Я буду продолжать журналистскую деятельность. Сайт "Страна.ua" будет работать в том же режиме, ну и с учетом тех обстоятельств, которые произошли за эти дни", - заявил Игорь Гужва.

Напомним, поздно вечером 22 июня силовики пришли с обыском в офис интернет-издания "Страна.ua" и задержали его главного редактора Игоря Гужву.

Генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook написал, что Гужву задержали по обвинению в вымогательстве.

Главред "Страна.ua", в свою очередь, заявил, что уголовное дело против издания сфальсифицировано.

4 июня Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для главного редактора издания "Страна.ua" в виде ареста с залогом в размере 544 тыс. грн.

26 июня заместитель главного редактора "Страна.ua" Светлана Крюкова внесла необходимую сумму залога.