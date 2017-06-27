Укрпочта снизила тарифы на свои услуги в сельских регионах

Компания "Укрпочта" снижает тарифы на доставку отправлений из регионов в село для сервисов "Укрпочта Экспресс" и "Укрпочта Стандарт" с 1 июля.

Об этом сообщила пресс-служба оператора.

Ранее для отправлений в село в пределах области начислялась доплата от 6 до 15 грн. Теперь устанавливается единая цена 6 грн по всей Украине.

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"Мы будем продолжать осуществлять доставку в сельские населенные пункты по тарифам, которые будут на 30-40% ниже тарифов других операторов", - отметил и.о. генерального директора Укрпочты Игорь Смелянский.

Напомним, Укрпочта будет доставлять денежные переводы прямо на дом.