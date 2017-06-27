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Главная » Страна » Парубий: Рада может рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса на следующей пленарной неделе
Парубий: Рада может рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса на следующей пленарной неделе
Андрей Парубий / Фото: ТАСС

Парубий: Рада может рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса на следующей пленарной неделе

Документ еще до конца не готов

27.06.17 115
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Спикер Верховной Рады Андрей Парубий рассчитывает, что парламент рассмотрит законопроект о реинтеграции оккупированных территорий на следующей пленарной неделе. Об этом он сказал на пресс-конференции, передает 112 Украина.

По его словам, в настоящее время законопроекта как такого нет, готовится его оформление.

"Сейчас, когда мы обсуждаем этот законопроект, предлагается принять новый формат, который бы давал возможность проведения военных действий, военных операций, и который бы не останавливал демократические процедуры, а также создать более эффективное управление подразделениями сил безопасности и управление местными военными операциями, оперативный штаб, который бы был единым центром управления по вопросам безопасности на оккупированных и прифронтовых территориях. Эта идея находится еще на стадии обсуждения, будет оформлена в законопроект, я не могу уверенно говорить, но это один из амбициозных планов, который мы намерены рассмотреть на следующей пленарной неделе", - сказал Парубий.

Он подчеркнул, что документ пока только обсуждается. 

"Я помню период, когда был членом СНБО и когда перед нами стояла огромная проблема. С одной стороны, для использования ВСУ был необходим какой-либо правовой статус. Наиболее логичным выглядело введение военного положения. Но вместе с тем мы понимали, что с введением военного положения мы не сможем проводить каких-либо демократических процедур, в частности выборов. И тогда мы вышли на формат АТО", - напомнил глава парламента.

Напомним, 14 июня президент Украины Петр Порошенко сообщил, что поручил разработать законопроект по реинтеграции Донбасса, предусматривающий ряд мер по возврату оккупированных территорий Украины.

Журналисты получили проект концепции закона "О государственной политике восстановления суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей", которая  состоит из преамбулы и шести пунктов.

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