Досудебное расследование убийства Бузины законечно, – адвокат обвиняемых

Защита утверждает, что не выполнены сотни ее ходатайств

Прокуратура Киева заявила о завершении досудебного расследования дела об убийстве украинского журналиста и публициста Олеся Бузины, в котором подозреваются Андрей Медведько и Денис Полищук.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из их защитников Сергей Войченко.

"Сегодня прокуратура города Киева сообщила о завершении досудебного расследования в отношении Андрея Медведько и Дениса Полищука", - отметил он.

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По словам адвоката, "не выполнены сотни ходатайств стороны защиты, не выполнены десятки решений судов, полученных стороной защиты, не расследовано избиение Медведько во время задержания", а также избиение Медведько и Полищука во время попытки взятия их биологических образцов.

Напомним, журналист и публицист Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года в Киеве возле своего дома на улице Дегтяревской.