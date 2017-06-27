Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Фото Полиция накрыла под Киевом лабораторию по изготовлению амфетамина

Фото Полиция накрыла под Киевом лабораторию по изготовлению амфетамина

<span class="label red">Фото</span> Полиция накрыла под Киевом лабораторию по изготовлению амфетамина
Фото: facebook.com

Все необходимые "ингридиенты" мужчина покупал через Интернет

27.06.17 211
000

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности полиции ликвидировали в Киевской области лабораторию по изготовлению амфтемина.

Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции в Facebook.

"Во время проведения отработки Ирпенского региона по выявлению лиц, причастных к незаконному хранению наркотических средств, сотрудники управления по противодействию наркопреступности полиции Киевской области в доме 28-летнего жителя пгт. Ворзель изъяли нарколабораторию", - говорится в сообщении.

Мужчина, ранее уже судимый за совершение грабежей и разбойных нападений, в течение шести месяцев изготавливал амфетамин.

Правоохранители изъяли химические вещества, прекурсоры, посуду и прочее лабораторное оборудование, предназначенное для изготовления психотропного вещества, и 100 г готового наркотика.

"Ингредиенты" для собственного производства наркотиков мужчина покупал через Интернет.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 313 (похищение, присвоение, вымогательство оборудования, назначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или завладение служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием) Уголовное кодекса Украины. Санкция статьи предполагает уплату штрафа от пятидесяти до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет. Досудебное следствие продолжается. 

Фото: facebook.com

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
На Кировоградщине при попытке рейдерского захвата предприятия задержали 31 человекаСБУ предотвратила теракт в одном из отделов полиции Херсонской областиТроян: Следственные действия по делу Гужвы ведутся уже три месяца

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Аннексия Крыма не была спонтанной, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 10553
  2. Одесса-бабушка. Город, который я получила в наследство 7301
  3. Красавчик Эммануэль и бедная Тереза. Как меняется политическое лицо Европы 1599
  4. Игра в пятно. Почему мусорный коллапс во Львове подвернулся как нельзя более кстати 2423
  5. Размазывая траур. Почему Украине нужно забыть о 22 июня 8602
  6. Разум без воли. Зачем украинские интеллектуалы переходят на язык власти 9889
  7. Расстрел в нагрузку. Что важно помнить адептам "русского мира" в Крыму 4500
  8. Считайте, что Минздрав уже вступил в НАТО, — Александр Линчевский 2947
  9. Крым — это как спорт. Победили в хоккей, — Питер Померанцев 4724
  10. Магия "поттерианы". Как украинизировать детей от Львова до Донецка 1874
  1. В Украину идет жара 7336 / 7861
  2. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 4713 / 5275
  3. Россия вынашивает планы захвата всей Луганской области, - ИС 2261 / 2565
  4. В Генштабе рассказали подробности ликвидации вражеской ДРГ в Донбассе 2211 / 2428
  5. Министры энергетики ЕС поддержали особую юридическую базу для "Северного потока-2" 2092 / 2319
  6. В Харькове ночью зарезали иностранца 2025 / 2069
  7. Киев и Москва подпишут новый урановый контракт 1844 / 2026
  8. На Кировоградщине при попытке рейдерского захвата предприятия задержали 31 человека 1826 / 2071
  9. Anonymous заявляют, что у NASA есть доказательства существования инопланетян 1737 / 1955
  10. Жизнь достойных. Как кризис изменил привычки среднего класса 1553 / 1714
  1. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 93 / 5275
  2. Клубника и сливки. Что общего у наших олигархов и райских птиц 24 / 1044
  3. Одесса-бабушка. Город, который я получила в наследство 17 / 7301
  4. Исторические воды на киселе. Россия имеет такое же отношение к Руси, как Румыния к Риму 14 / 1286
  5. Азербайджанский лоукостер будет летать в Украину 9 / 631
  6. Жизнь достойных. Как кризис изменил привычки среднего класса 8 / 1714
  7. Россия вынашивает планы захвата всей Луганской области, - ИС 7 / 2565
  8. В РФ заблокировали страницу сайта Елисейского дворца о встрече Порошенко и Макрона 7 / 866
  9. Размазывая траур. Почему Украине нужно забыть о 22 июня 6 / 8602
  10. Киев и Москва подпишут новый урановый контракт 6 / 2026
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.