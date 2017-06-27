Все необходимые "ингридиенты" мужчина покупал через Интернет

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности полиции ликвидировали в Киевской области лабораторию по изготовлению амфтемина.

Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции в Facebook.

"Во время проведения отработки Ирпенского региона по выявлению лиц, причастных к незаконному хранению наркотических средств, сотрудники управления по противодействию наркопреступности полиции Киевской области в доме 28-летнего жителя пгт. Ворзель изъяли нарколабораторию", - говорится в сообщении.

Мужчина, ранее уже судимый за совершение грабежей и разбойных нападений, в течение шести месяцев изготавливал амфетамин.

Правоохранители изъяли химические вещества, прекурсоры, посуду и прочее лабораторное оборудование, предназначенное для изготовления психотропного вещества, и 100 г готового наркотика.

"Ингредиенты" для собственного производства наркотиков мужчина покупал через Интернет.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 313 (похищение, присвоение, вымогательство оборудования, назначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или завладение служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием) Уголовное кодекса Украины. Санкция статьи предполагает уплату штрафа от пятидесяти до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет. Досудебное следствие продолжается.







Фото: facebook.com