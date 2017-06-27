Списки поступивших в ВУЗы будут опубликованы в полдень 1 августа

Результаты абитуриентов, которые проходят творческие конкурсы или собеседования, станут известны 24 июля

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич сообщила, когда будут обнародованы списки поступивших в ВУЗы в этом году.

Об этом сообщает "112 Украина".

Списки абитуриентов по результатам ВНО в высших учебных заведениях будут опубликованы 1 августа в 12:00.

А вот результаты абитуриентов, которые проходят творческие конкурсы или собеседования, будут опубликованы 24 июля в 12:00.

Также Гриневич сообщила, что 29 июня абитуриенты смогут зарегистрировать электронный кабинет, в котором позднее смогут подать девять заявлений на различные факультеты.

Подача же заявлений будет проходить 12-26 июня. В это время будет работать специальная "горячая линия" МОН.

Напомним, минимальные 150 баллов для поступления в медицинские вузы уже набирать не надо.